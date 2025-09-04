Украинские военные раскритиковали французские танки AMX-10 RC

Бойцы 155-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходившей обучение во Франции, недовольны поставленными Парижем легкими танками AMX-10 RC. Об этом сообщил французский телеканал LCI.

По словам украинских военнослужащих, техника оказалась слабо защищена и крайне уязвима для ударных дронов.

«Из-за слабой брони его (танка AMX-10 RC — прим. ред.) применение просто бесполезно, так как дроны очень быстро превратят его в пепел», — сказал один из бойцов ВСУ.

Как данным телеканала, предназначенные для разведки французские танки в основном стоят замаскированными, поскольку ВСУ отказались от их использования в наступательных действиях.

Украинский военный рассказал, что AMX-10 RC применяются ограниченно — в условиях плохой погоды, при естественной маскировке или в исключительных ситуациях, например, для прорыва противника.

