Туск высказался по поводу отправки польских военных на Украину

Польша не направит войска на Украину даже после урегулирования конфликта.

Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, пишет РИА Новости.

«Отдельные страны гарантируют или свое присутствие или участие в гарантиях безопасности Украины. Польша не предусматривает направления солдат на Украину в том числе после окончания войны», — сказал Туск журналистам после встречи лидеров стран «коалиции желающих» в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам встречи, что 26 государств обязались разместить на Украине свои вооруженные силы после прекращения огня. О каких именно странах идет речь, французский лидер не уточнил.

Заседание «коалиции желающих» прошло в Елисейском дворце. Помимо Макрона на встрече присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры ЕС. Всего в заседании приняли участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 стран.

Перед встречей председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила три основные задачи заседания «коалиции желающих»: превращение Украины в «стального дикобраза», создание многонациональных сил для Украины при поддержке США и укрепление оборонной позиции Европы.