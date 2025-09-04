Элитное российское подразделение беспилотников «Рубикон» быстро стало одной из самых эффективных сил в ДНР, помогая ВС РФ расширять зону поражения и значительно затрудняя украинскую логистику. Об этом рассказал журнал Forbes.

В результате постоянных атак российских беспилотников ВСУ сталкиваются с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров - многие из них уничтожаются во время «рейсов» по снабжению и эвакуации. Forbes подчеркивает, что «Рубикон» сыграл одну из основных ролей в отражении атак ВСУ на Курскую область: оптоволоконные беспилотники использовались для давления на логистические пути ВСУ.

Присутствие «Рубикона» на константиновском направлении вынудило украинские войска пересмотреть все маршруты снабжения, оказывая «огромное и постоянное» давление на ВСУ, подчеркивает Forbes.

Газета The New York Times ранее рассказала, что городские центры вроде Константиновки жизненно важны для армейской логистики ВСУ. Газета назвала этот город одним из последних опорных пунктов Украины в Донбассе. Когда журналисты NYT спросили солдат ВСУ о поворотном моменте новой российской кампании, все они сослались на «Рубикон».

Американка, возглавляющая медицинское подразделение 53-й механизированной бригады ВСУ, заявила газете, что «правила игры изменилась», когда в ДНР пришел «Рубикон». Если ВСУ потеряют Константиновку, почти все города дальше на север попадут в зону действия российских беспилотников, отмечала NYT.

Исследователь оружия Рой Гардинер отметил, что «Рубикон» «особенно опасен из-за концентрации в нем самых опытных в России операторов оптоволоконных FPV-систем». Они тесно взаимодействуют с передовыми разведывательными подразделениями ВС РФ.