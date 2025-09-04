ВС РФ устроят ВСУ «самую неприятную осень» в Красноармейске

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что ВС РФ перебрасывают части воздушно-десантных войск и морской пехоты из Сумской области под Красноармейск. Эксперты, опрошенные «Аргументами и фактами», заявили, что ВСУ ждет «самая неприятная осень».

По данным Шурыгина, подкрепление задействуют для прорыва в районе города Доброполье. Он утверждает, что уже переброшены бригады и полк морской пехоты, десантно-штурмовая бригада и десантно-штурмовая дивизия. Эксперт отметил, что эти соединения ранее участвовали в освобождении Курской области и создании зоны безопасности.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВС РФ зажимают украинские силы в Красноармейске «в клещи». В районе Константиновки, по его словам, аналогичная ситуации - ВС РФ «давят на город с севера и юга».

«Я думаю, что эта осень будет для них [ВСУ - прим.ред.] самая неприятная из всех, что были раньше. И больше всего неприятных сюрпризов будет ждать их в сентябре и в октябре», - заключил Дандыкин.

Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ в ДНР. Двадцать первого августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска прорвали оборону ВСУ юго-восточнее Красноармейска.

В конце августа военный блогер Юрий Подоляка заявил, что российские силы штурмуют позиции ВСУ в донецком селе Шахово под Добропольем. Подоляка отмечал, что российские силы продолжат окружать Красноармейско-Димитровскую агломерацию.