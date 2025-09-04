Политолог оценил заявление Зеленского о долетающих до Парижа российских ракетах

Политолог Евгений Михайлов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о российских ракетах, способных долететь до Парижа.

Ранее Зеленский в интервью Le Point заявил, что сегодня ВС РФ используют для ударов по территории республики ракеты с дальностью поражения в 2.5 тыс. км., а расстояние до Парижа составляет 3 тыс. км. Он отметил, что Москва вскоре получит оружие с большей дальностью, которое будет доставать до Парижа. По его словам, если Европа «будет слаба», то «пострадает» от действий России.

Сейчас очевидно, что Москва побеждает на украинском треке, а Зеленскому так или иначе нужно притормозить переговорный процесс и свести на нет усилия США по стабилизации обстановки. Поэтому он будет нагнетать обстановку и говорить об оружии России. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Российская армия уже располагает дальнобойными ракетами, отметил эксперт.

«Русские везде достанут. Тот же «Буревестник» в принципе не имеет ограничений по дальности. Я уже не говорю о ракетах средней дальности и прочем оружии», - сказал он.

Вместе с тем Михайлов подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Европу.

«Президент РФ Владимир Путин и другие представители российского руководства уже не раз заявляли, что Европа нам не нужна, что мы ей не враги. Это именно Европа пытается сделать себя врагом России через Украину. Поэтому Зеленский из-за своей беспомощности нагнетает обстановку. У него полный провал на фронте. Сейчас российские военные фактически окружают украинскую группировку на Донбассе в районе Константиновки, Купянска, Покровска и так далее. Для украинского режима это катастрофа. Так что Зеленскому в этой ситуации нужно что-то говорить. С этим и связано его заявление о «российской угрозе»», - сказал Михайлов.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на встречу «коалиции желающих».