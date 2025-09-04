Российским войскам удалось взять под контроль еще один населенный пункт на территории Запорожской области. Информацию об этом обнародовало Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Восток» смогли продвинуться в глубину обороны Вооруженных сил Украины.

Благодаря успешным действиям в зоне проведения специальной военной операции бойцы заняли село Новоселовка, сообщает военное ведомство в четверг, 4 сентября.

Ранее стало известно о том, что в Донецкой народной республике российская армия установила контроль над селом Федоровка. Отличились подразделения «Южной» группировки войск.