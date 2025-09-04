Пленный ВСУ рассказал о тяжелой ситуации в украинской армии

Украинский военнопленный Владимир Егоров рассказал, что сотрудники ТЦК из-за больших потерь на фронте стали мобилизовывать всех без разбора, в том числе алкоголиков и наркоманов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам мужчины, он мог получить бронь, однако для этого ему пришлось идти в военкомат, чтобы обновить военный билет. В результате Егорова все равно забрала на допрос полиция, когда он выходил за сигаретами, после чего его мобилизовали сотрудники ТЦК.

«В последнее время я слышал, что они сейчас там уже чуть ли как с ума посходили. Что уже без... по барабану им кого брать, что там брать. Алкоголики, наркоманы. Не знаю, наверное, нехватка людей. Из-за большой численности погибших», — заявил он.

Егоров оказался в плену после того, как вышел на российских солдат. К нему хорошо относятся, кормят и не бьют. По мнению украинского солдата, в безвыходной ситуации лучше сдаваться в плен.