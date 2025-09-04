«Расстрелы и убийства»: офицер раскрыл детали освобождения Купянска

В Купянске идут «жесткие бои» и половина города уже находится под контролем российской армии. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, российские военные контролируют центр, в том числе такие знаковые здания как «высотки, и вышку телевизионную». При этом в Купянске «идут очень жесткие бои» и Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают резервы на этот участок фронта.

«Это крупнейший узел транспортный, логистический, один из важнейших в Харьковской области, который открывает возможности для дальнейшего продвижения вперед и выхода на Балаклею, где тоже идут бои у нас, а затем в сторону Донецкой Народной Республики. Они сейчас бросают все резервы для того, чтобы удержаться», - пояснил эксперт.

При этом Дандыкин отметил, что у ВСУ нет возможности уйти в глухую оборону, наносятся удары по логистической инфраструктуре и тылам, и противник будет уничтожен «в не столь отдаленной перспективе». Он также обратил внимание на то, что в рядах ВСУ падает «качество потенциала человеческого».

«Наемники привыкли где-то сзади находиться. Поэтому и расстрелы и убийства с помощью беспилотников тех, кто желает сдаваться в плен», - констатировал он.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о том, что российские войска закрепились на северных окраинах Купянска и продвинулись в южную часть города, заняв новые позиции. Он также уточнил, что под «полным физическим контролем» ВС РФ находится до 15 процентов города», и взяты под контроль пять гектаров леса у села Григоровка в ДНР.