Помощник командира батальона по огневому поражению, боец 70-го полка 42-й гвардейской дивизии с позывным Охотник перенёс четыре клинические смерти и ампутацию ноги. Несмотря ни на что, он вернулся на фронт с протезом.

Боец воевал в зоне СВО с 2023 года, был начальником воздушной разведки. Охотник первым поразил Leopard на Запорожском направлении. Его наградили орденом Мужества за работу во время контрнаступления ВСУ.Военкору RT Владу Андрице Охотник рассказал, что потерял часть ноги в сентябре 2023 года. Вместе с командиром он ехал на позицию, и их автомобиль подорвался на магнитной мине. Оба чудом выжили. Охотник вытолкнул командира из машины, а сам не мог открыть дверь.

«За левую ногу схватился — она практически неподвижная была, а правой ноги нету», — вспоминает он.

Военный уже хотел сдаться, но подумал о своих родных и начал бить в окно — с третьего раза дверь открылась.

После восстановления Охотник вернулся на службу. Он занимается подготовкой штурмовиков на Запорожском направлении.

Ранее 19-летний командир группы БПЛА с позывным Москва, прошедший через самые горячие точки СВО, в интервью военкору RT Владу Андрице рассказал, как чудом выжил после подрыва на мине.