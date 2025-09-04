В США рассказали о строительстве Россией военной базы на «американской земле»

Россия тихо строит арктическую военную базу на «американской земле», утверждает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брендон Вайхерт.

«На протяжении более 100 лет Россия незаконно оккупировала остров Врангеля — остров в Арктике, на который претендуют США, — и теперь укрепила его военной базой», — рассказывает автор.

В публикации утверждается, что на острове имеется «спорный российский форпост» — «объект Ушаковское». Последний, по данным автора, включает в себя передовую радиолокационную станцию «Сопка-2», способную работать при ветре до 40 метров в секунду и температуре до минус 40 градусов Цельсия, и вспомогательную инфраструктуру.

По оценке автора, комплекс «Сопка-2» способен отслеживать перемещения самолетов США и других стран НАТО практически в режиме реального времени, а также поддерживать контроль за Северным морским путем.

«Этот радар оснащен основным радаром с фазированной антенной решеткой для слежения на дальности до 350 километров, дополненным вторичными радарами для идентификации самолетов», — рассказывает Вайхерт.

Обозреватель утверждает, что «военный объект Ушаковское на острове Врангеля представляет собой острие копья, которое является агрессивным наращиванием России в Арктике», и включает в себя, в частности, аэродром, казармы, склады горючего и узлы связи.

Вайхерт уверяет, что «по мере усиления милитаризации Россией арктического региона база Ушаковское, расположенная всего в 300 милях к западу от Аляски, представляет собой серьезную экологическую и геополитическую угрозу».

«Такое развитие событий резко контрастирует с состоянием острова до 2014 года, когда на нем располагались лишь небольшая метеостанция и оленеводы. Спутниковые снимки с тех пор показали расширение взлетно-посадочных полос и складских помещений, превративших природный заповедник в укрепленный форпост», — пишет обозреватель.

Автор признает, что остров Врангеля был открыт русской экспедицией в 1823 году, а свои претензии на землю США предъявили в 1881 году в соответствии с собственным «Законом о гуано». Вайхерт пишет, что американский флаг был поднят над островом во время Гражданской войны в России в 1921 году, а под контроль СССР земля вернулась в 2024-м.

«Юристы утверждают, что претензии США остаются неактуальными, и Госдепартамент США отказался их продвигать при второй администрации [президента Джорджа] Буша», — говорится в публикации с пометкой, что «претензии Америки остаются в силе, не угасая со временем».

В ноябре 2019 года ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа сообщил, что в Арктике на острове Врангеля прошли учения радиотехнических войск с использованием радиолокационной станции «Сопка-2».