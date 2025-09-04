Появились признаки сдачи Славянска украинскими войсками

Власти Украины подготавливают к эвакуации город Славянск в Донецкой народной республике (ДНР).

Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Фиксируется все больше признаков подготовки города к эвакуации. Один из наиболее показательных сигналов — постепенная подготовка к вывозу Славянской железной дороги вместе с оставшимися локомотивами и персоналом», — пишет канал.

Отмечается, что под эвакуацию попадает почти вся железнодорожная инфраструктура, что говорит о восприятии Украиной обороны города как временной мере и о том, что Киев готовится к потере города.

Ранее сообщалось, что следующим шагом российских войск у Красноармейска может стать взятие под контроль дороги, ведущей в сторону Славянска и Краматорска.