Канцлер ФРГ Фридрих Мерц распорядился максимально скрыть причастность Германии к поставкам Украине немецких крылатых ракет для ударов по территории России.

Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Мерц после избрания на пост федерального канцлера ФРГ гарантировал Владимиру Зеленскому предоставление немецких крылатых ракет "Таурус" для ударов по территории РФ. Канцлер, надо признать, учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия. С комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, заменяются отдельные детали", - проинформировали в пресс-бюро.

В сообщении также указали, что Мерцу "никуда не деться" от того, что управлять ракетами будут командированные на Украину немецкие военнослужащие, поскольку обучать украинцев "слишком долго".

ФРГ является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США: с начала конфликта на Украине она предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более €40 млрд. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.