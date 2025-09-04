Путин поддержал идею открыть центры "Воин" в каждом регионе России

Президент России Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы центр "Воин" открывался в каждом регионе страны.

"Постараемся сделать. Тем более, что такой результат хороший", - отреагировал глава государства на соответствующую просьбу в беседе с воспитанниками центра.

Центр занимается военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи. "Воин" объединяет около 400 инструкторов, в том числе специалистов Федерации боевого снайпинга России, многие из которых являются участниками специальной военной операции. Они проводят занятия с молодежью в возрасте от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности, применение беспилотных систем, первая помощь и тактическая медицина, военно-спортивные игры.