Российские войска заблокировали ВСУ в Купянске

Российские войска заблокировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области. Об этом рассказал журналист телеканала ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«По сути, враг и выйти из города беспрепятственно не может. Только ночью и малыми группами», — написал он.

Руденко также отметил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль всю логистику украинских войск.

Ранее офицер ВСУ Андрей Ткачук заявил о серьезной угрозе, нависшей над Купянском. Он объяснил, что российские войска стянули на данном направлении значительные резервы, чтобы провести штурм.