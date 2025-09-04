В Минобороны России сообщили об уничтожении подразделения ВСУ под Красноармейском и об успешных операциях в Харьковской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 4 сентября.

Удар «Фагота»

Российский противотанковый ракетный комплекс «Фагот» уничтожил американскую БМП Bradley, полевой склад боеприпасов и живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Информацию о целях расчет «Фагота» получил от разведчиков - они заметили движение боевой техники украинских сил, пытавшихся перевезти личный состав. Также воздушная разведка обнаружила место хранения боеприпасов ВСУ, к которому регулярно подъезжали грузовики для пополнения запасов. «Фагот» выпустил термобарический реактивный снаряд по целям, находившимся на расстоянии в три километра, и поразил их.

Удар «Урагана»

Реактивная система залпового огня «Ураган» уничтожила подразделения ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны России. Артиллеристы получили данные о накоплении резервов ВСУ на территории промышленного предприятия и нанесли удар по месту дислокации украинских сил.

Операция Су-34

Сверхзвуковой истребитель Су-34 уничтожил пункт временной дислокации подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности «Южной» группировки войск. Су-34 нанес удар по цели авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, и затем вернулся на аэродром вылета.

Операция под Харьковом

Российские FPV-дроны уничтожили технику и живую силу ВСУ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. В частности, были уничтожены пикапы для подвоза живой силы ВСУ на одном из логистических путей. Операторы дронов поддержали штурмовиков, которые продвигались вглубь обороны ВСУ.

Уничтожение дронов ВСУ под Красноармейском

Российские снайперы уничтожили более ста тяжелых ударных дронов ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. Снайперы использовали специальные пончо и антидронные одеяла, которые скрывали их в том числе и в тепловом диапазоне.

Операция в ДНР

Спецназ ВС РФ уничтожил автомобиль и живую силу ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны России. В своей операции спецназ задействовал FPV-дроны, которые поразили технику во время ночной ротации личного состава ВСУ. Квадрокоптер, оборудованный системой сброса, уничтожил блиндаж ВСУ с живой силой.

Продвижение на юг Купянска

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что российские войска закрепились на северных окраинах Купянска (Харьковская область) и продвинулись в южную часть города, заняв новые позиции. В комментарии РИА Новости он уточнил, что под «полным физическим контролем» ВС РФ находится до 15 процентов города. Также Марочко рассказал, что ВС РФ взяли под контроль пять гектаров леса у села Григоровка в ДНР.