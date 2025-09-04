В СВР раскрыли план Мерца по передаче Украине дальнобойного оружия

В пресс-бюро Службы внешней разведки отметили, что с комплектующих удаляется заводская маркировка и заменяются отдельные детали. «Фридрих Мерц после избрания на пост канцлера ФРГ гарантировал Владимиру Зеленскому предоставление немецких крылатых ракет для ударов по территории России. Канцлер, надо признать, учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия», — говорится в сообщении. Германия — второй по объёмам поставщик вооружений на Украину после США. С начала конфликта Берлин предоставил Киеву разного рода помощь на сумму более 40 млрд евро.