Европа будет искать вторую Украину для борьбы с РФ. Как сообщает «Царьград», прогноз генерала Андрея Мордвичева, сделанный в 2023 году, начинает сбываться.

60 тысяч «миротворцев»

В последнее время инсайдеры пишут, что НАТО может отправить под видом «миротворцев» 60 тысяч солдат. В первую очередь эту идею продолжает продвигать Великобритания, а глава Минобороны страны Джон Хили прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Однако в Британии не все в восторге от подобных планов. Например, экс-министр обороны Бен Уоллес. Он задался вопросом, откуда правительство собирается «волшебным образом накопать боеприпасы, силы и снаряжение». Кроме того, военные на Украине окажутся в «ловушке Кремля».

Берлин, который ранее заявлял о планах отправить на Украину военных, начал сдавать назад. Не исключено, что это связано с ударами российских войск, которые в конце августа потрепали энергетическую и военную инфраструктуру на украинской территории. Франция не дает определенного ответа — президент Эммануэль Макрон то готов отправить солдат, то не готов.

Это только начало

«Тайный» визит главы Минобороны Великобритании в Киев совпал с кадровой перестановкой в российском министерстве обороны — генерал Андрей Мордвичев, который только весной возглавил сухопутные войска, стал заместителем начальника Генштаба. Именно Мордвичев, которого называют «генерал Прорыв», руководил освобождением Мариуполя, Авдеевки, продвижением к Покровску.

Генерал относительно молод в своей среде, из-за чего от него ждут неожиданных ходов. Военный обозреватель Илья Головлев считает, что ожидать нужно не просто продолжения текущей стратегии, а ее качественной эволюции.

«Уникальный почерк Мордвичева, сочетающий стратегическое видение, тактическую гибкость и уважение к солдату, станет новой оперативной философией. Мы можем увидеть более динамичные, непредсказуемые для противника и, что главное, результативные действия на всех участках фронта», — считает эксперт.

Причем именно Мордовичев осенью 2023 года предупреждал, что Украина — лишь начало. Уже тогда он прогнозировал, что конфликт будет идти долго.

«О конкретных датах говорить не приходится… Если говорить о Восточной Европе, то, что нам нужно сделать, очевидно, это займет больше времени», — говорил Герой России.

Его слова вызвали панику у Запада, которая не утихает до сих пор: что Россия якобы не остановится и пойдет дальше вглубь Европы. Однако, как отмечает полковник в отставке Евгений Кривошеев, предполагать стоит обратное.

«Запад на Украине не остановится. Война для него на этом участке проиграна, найти вторую Украину не составит труда. Вон, только поднеси спичку в Баку или Ереване. Русофобам Мерцу, Макрону и Стармеру просто край как необходимо куда-то пристроить свои "штыки", чтобы только не дать спокойно жить и развиваться нашей стране», — заявил он.

Если же НАТО решит ввести войска на Украину, то это станет продолжением того начала, о котором предупреждал Мордвичев. Полковник Константин Антоненко считает, что военный блок способен на подобное безрассудство — может быть не на Украине, однако в планах у западных генералов такое есть.