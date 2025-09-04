Появилось видео Красноармейска в черном дыму после удара по военному складу

Красноармейск в ДНР (украинское название Покровск) накрыло пеленой черного дыма от крупного пожара на складах ВСУ.

В ночь на 4 сентября военный объект подвергся атаке БПЛА "Герань".

Красноармейск и его город-спутник Димитров (украинское название Мирноград) взяты российскими войсками в полукольцо. Базы сидящих внутри гарнизонов: 14-й бригады нацгвардии в Красноармейске и 15-й в Димитрове, - обрабатываются тяжелыми бомбами ФАБ-3000.

Не жалеют боеприпасов и на другие объекты противника. Как только разведке становятся известны координаты пункты управлекния БПЛА, к примеру, - трехтонная бомба прилетает и туда.

А чтобы уничтожить военный склад, мощный заряд не нужен - его только поджечь, дальше он сам. Так что здесь хватило и "Герани".

Ранее стало известно, что российские войска зашли в центральную часть Красноармейска.