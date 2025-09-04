На Западе раскрыли, что произошло на Украине из-за России

Вооруженные силы Украины сталкиваются с нехваткой техники из-за ударов российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет Forbes.

ВСУ из-за неумолимых ударов российских дронов сталкивается с нехваткой грузовиков, пикапов и БТР, многие из которых уничтожаются в ходе доставок припасов или эвакуации, поделился подробностями автор публикации.

Обозреватель издания указал на работу подразделения "Рубикон", чьи дроноводы усложняют логистику для украинской армии, назвав его одним из самых эффективных на линии боевого соприкосновения.

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко 1 сентября на заседании коллегии российского военного ведомства сообщил, что испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" за год уничтожил в зоне проведения специальной военной операции 4 000 средств связи, средств РЭБ, радиолокационных станций и подавил более 44 000 FPV-дронов.