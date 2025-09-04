Атака ВСУ: какие регионы РФ оказались под ударом к утру 4 сентября

Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью и утром были уничтожены 50 украинских беспилотников. Какие регионы России оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

По информации Минобороны России, с полуночи до 6:00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, большинство из них – 24 – над территорией Ростовской области.

16 беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, четыре - над территорией Краснодарского края, два – над территорией Волгоградской области, пояснили в ведомстве.

При этом около 6:00 произошла новая атака на Волгоградскую область, и были перехвачены еще четыре дрона.

Волгоградская область

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал о последствиях уничтожения беспилотников над регионом. Его заявление было опубликовано в Telegram-канале администрации области.

«По предварительной информации, возгораний, разрушений и пострадавших нет», — сообщил он.

На фоне атак беспилотников Росавиация ввела ограничения на взлеты и посадки в аэропорту Волгограда, а авиакомпания «Аэрофлот» отменила три рейса — SU1184 с прилетом в 01:35, SU1286 с посадкой в 04:00 и SU1180 с прилетом из Шереметьева в 09:30, пишет издание v1.ru.

Ростовская область

В свою очередь в Ростовской области атака БПЛА была отражена в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах. Об этом рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, никто из людей не пострадал, однако падение обломков привело к возникновению пожаров.

«В нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и в Дубовском районе из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Ландшафтные пожары были оперативно потушены», — подчеркнул глава области.

Накануне средствами ПВО были уничтожены 105 украинских беспилотников. В результате удара БПЛА по Ростовской области в районе станции Кутейниково (участок Россошь – Лихая) пропало напряжение в контактной сети, что привело к задержке 26 пассажирских поездов.