Украинский лидер Владимир Зеленский решил напугать Европу русскими ракетами, которые долетят до Парижа. Об этом он высказался в интервью Le Point.

Глава киевского режима снова заявил, что Украина «никогда не покинет Донбасс», поскольку, по его мнению, Россия в таком случае может получить возможность взять Днепр и Харьков.

Также Зеленский пугает союзников, выбивая у них новые поставки оружия и гарантии безопасности. Он заявил, что через два года у русских якобы «будет много ракет с дальностью 5000 километров». По его словам, никого не защитит ни море, ни океан.

Российские ракеты, по мнению Зеленского, не так уж и отличаются от ядерных носителей, и уже бьют на 2500 км, что позволяет достать из Москвы до Парижа. А дальше Москва «сможет угрожать всей Европе», предположил нелегитимный президент.

Напомним, что президент России Владимир Путин в беседе с премьер министром Словакии Робертом Фицо в Пекине еще раз назвал полной чушью все разговоры об «агрессивных планах» России в отношении Европы.

Ранее Зеленский ответил отказом на предложение России о прекращении военного конфликта. Он снова выступил против вывода войск из ДНР, как предлагает Россия.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.