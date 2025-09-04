«Уничтожит»: на что способна суперракета КНР

Китайская межконтинентальная ядерная ракета «Дунфэн» (DF-5C) способна уничтожить крупный город или небольшую страну. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Напомним, что ракету впервые показали 3 сентября на военном параде в Пекине. Предполагается, что «Дунфэн» имеет дальность полета свыше 20 тысяч километров.

«Такая ракета в состоянии уничтожить крупный город или даже небольшую страну. Она долетит и уничтожит любой военный объект на территории США», — заявил Кнутов.

По словам эксперта, подобные ракеты не будут поставляться за рубеж. Не исключено, что китайские власти разместят DF-5C в новых позиционных районах, которые сейчас строятся. Один из таких в прошлом был размещен в 700 км от границы с РФ — с расчетом на то, чтобы в случае конфликта российская противоракетная оборона могла его прикрыть.