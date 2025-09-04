Скоро штурмы не понадобятся: стала известна цель ударов  по ближним тылам ВСУ

Начиная с лета, в тактике российских беспилотных войск изменились способы применения тяжелых дронов «Герань» и «Гербера»: наряду с ударами по военным объектам в глубоком тылу Украины, они стали активнее использоваться в ближней прифронтовой зоне. Одновременно резко увеличилось количество применений планирующих бомб, в том числе по транспортной инфраструктуре. Военный репортер, член Общественного совета при Минобороны РФ Александр Сладков назвал цель этих тактических новаций.

Удары по ближним тылам ВСУ, то есть по штабам, складам с боеприпасами, пунктам управления беспилотниками усилились. Так, в ночь на 4 сентября, по данным ресурса «Хроника Гераней», гремело в окрестностях Славянска, Александровки и Новодонецкого. Удары наносились беспилотниками «Герань» и планирующими бомбами.

То же самое наблюдалось в Харьковской области, где «Герани» (не менее десяти) ударили по крупному транспортному узлу Лозовая и по Чугуеву. Еще три группы беспилотников поразили цели в Полтавской области, откуда идет снабжение группировок ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

Одновременно планирующие бомбы вынесли несколько автомобильных мостов в Днепропетровской области, на границе которой идут бои.

Все эти удары, считает Александр Сладков, подчинены одной оперативно-тактической задаче. Ссылаясь на свои беседы с командирами в зоне СВО, он отметил, что «потери у противника действительно ошеломительные». Кроме того, в наших войсках наблюдается «прилив технических возможностей».

Возросшие возможности в области беспилотной авиации позволяют осуществлять массированные удары, которые «выжигают людей и технику не только в украинском тылу, но и на фронте».

Суть российской тактики, по его оценке, такова: мы блокируем с воздуха определенный отрезок переднего края, и отрезаем его от тылов, не давая ни выходить, ни входить. Противник в панике. По его признанию, по одиночным машинам ВСУ летит до восьми коптеров сразу, одновременно русские добивают коптерами все, что в блокаде.

«Скоро никаких штурмов не будет, - прогнозирует военный репортер. - Вот так, выгрызая участок обороны за участком, они двигаются и будут дальше двигаться вперед».

При этом, по оценке Александра Сладкова, «это лишь рост наших боевых возможностей, пика мы не достигли».

Ранее военное ведомство сообщало, что счет поставляемых в войска беспилотников пошел уже на сотни тысяч. По итогам года счет боевым дронам пойдет уже на миллионы.