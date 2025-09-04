По информации РИА Новости, полученной из российских силовых ведомств, в районе населенного пункта Садки на Сумщине колумбийские наемники по ошибке атаковали десант ВСУ.

Сообщается, что подразделение колумбийских наемников, воюющих на украинской стороне, ошибочно вступило в боестолкновение с группой боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

На момент инцидента украинские военные занимались оборудованием опорных позиций в лесном массиве. В результате случившейся перестрелки украинская сторона понесла потери.

Российский боец рассказал об уничтожении наемников ВСУ в ДНР

Ранее сообщалось, что российские военные продвинулись на юг Купянска, заняв новые позиции.