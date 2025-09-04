Подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться в Купянске и закрепились на новых рубежах. По словам военного эксперта Андрея Марочко, российским бойцам удалось занять позиции на улицах Московская, Долгаревская, 1 Мая, Юбилейная и Мичурина. Таким образом, под полный контроль перешло около 15% территории города. При этом до четверти населенного пункта остается в так называемой "серой зоне", однако эта территория постепенно сокращается по мере продвижения российских подразделений.

Марочко также отметил, что в Луганской Народной Республике украинские формирования начали применять новую тактику использования беспилотников. По его словам, противник комбинирует удары: сначала запускает дрон с зажигательной смесью, а затем направляет FPV-коптеры для нанесения основного удара. Такая схема, по оценке эксперта, малорезультативна, так как дает российским военным время для укрытия, однако приводит к возгораниям и наносит серьезный ущерб экологии региона.

Бои за Купянск имеют стратегическое значение, поскольку город является важным узлом снабжения украинской группировки на харьковском направлении. Закрепление российских войск в городской черте усиливает давление на ВСУ.