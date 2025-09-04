В Европе озвучили условие для возможной отправки военных на Украину

По информации испанского издания El Pais, так называемая «коалиция желающих» столкнулась с тупиковой ситуацией при обсуждении возможной отправки войск на Украину. Как сообщает газета со ссылкой на немецкого дипломата, участники коалиции оказались в положении «змеи, кусающей свой хвост», пытаясь добиться от Соединенных Штатов четкой позиции по этому вопросу.

Предстоящие переговоры Владимира Зеленского с европейскими партнерами, среди прочего, направлены на выяснение возможности предоставления Киеву гарантий безопасности, которые не будут включать размещение иностранного военного контингента на территории Украины. По данным французского источника, хотя Киев и его европейские партнеры достигли определенного прогресса в обсуждении мер поддержки, они продолжают ожидать «зеленого света» от Вашингтона.

В США определились с отправкой войск на Украину

При этом даже предлагаемые Украине гарантии безопасности не позволят полностью переложить ответственность за их реализацию на европейские страны. Как признал сам Зеленский по прибытии в Париж, на данном этапе «коалиция желающих» существует лишь в теоретической плоскости.

