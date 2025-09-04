Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025, что с начала конфликта на Украине в Новороссии погибли 400 детей.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее сообщил, что за минувшую неделю почти 100 мирных жителей российских субъектов, в том числе трое детей, получили ранения при ударах со стороны ВСУ.

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока также рассказала, что с начала года в регионе в результате ударов со стороны ВСУ погибли 35 мирных жителей, в том числе трое детей.