Военный парад в Пекине, посвященный исторической годовщине, стал демонстрацией военной мощи Китая, которую международные наблюдатели расценивают как стратегический сигнал. Как сообщает немецкое издание Die Welt, показ современных вооружений, включая гиперзвуковые системы, беспилотные комплексы и малозаметные самолеты, направлен на предупреждение против эскалации напряженности вокруг Тайваня и вмешательства внешних сил.

Публикация подчеркивает, что тайваньский вопрос занял центральное место в символике парада, а демонстрация технологических достижений НОАК призвана показать готовность Китая защищать свой суверенитет. Издание отмечает, что подобный посыл предупреждает США о рисках вмешательства в возможный кризис вокруг Тайваня.

НОАК на параде в Пекине представила микроволновое оружие для защиты от дронов

При этом Die Welt проводит сравнение подходов мировых лидеров: если политика Дональда Трампа характеризуется укреплением торговых противостояний и скептическим отношением к альянсам, то Си Цзиньпин позиционирует Китай как стабилизирующую силу в мировых делах и гаранта развития.

