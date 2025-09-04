Китай представил «выжигатель мозгов»

На военном параде в Пекине показали три образца микроволнового оружия High Power Microwave (HPM). Об этом пишет kp.ru.

© Газета.ru

Издание отмечает, что на колесных шасси этой машины помещены крупные антенны, похожие на квадратные крылья гигантских бабочек. Эти системы излучают мощные микроволновые импульсы, способные выводить из строя электронику противника.

«Иными словами, — эти гигантские микроволновые «печи» выжигают электронные мозги дронов и они сыплются с неба, как подпаленные мухи. Дистанция «прожарки» — несколько сот метров», — говорится в материале.

HPM способны отбивать массовые атаки ударных беспилотников и предназначены для обороны полевых позиций, военных баз и других объектов военной инфраструктуры.

В США назвали самое эффективное оружие РФ

3 сентября в столице Китая прошел парад в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. В нем участвовали 45 тысяч бойцов, 600 единиц техники и 100 самолетов.

Какую новейшую технику показала армия КНР, почему китайский парадный батальон считается самым большим в мире — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Трамп заявил, что парад в Китае устроили ради него.