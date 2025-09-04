Назван сценарий, позволяющий Киеву избежать разгрома в конфликте

Британское издание The Telegraph рассматривает возможный сценарий временной заморозки конфликта на Украине по образцу Корейского полуострова, который, по мнению автора публикации, может предоставить Киеву стратегические преимущества.

В статье утверждается, что такой подход позволит Украине юридически не признавать потерю территорий, получить гарантии безопасности и использовать паузу для наращивания военного потенциала с целью последующего возобновления боевых действий.

Автор характеризует данный вариант как "наименее плохой" для Киева, поскольку он формально сохраняет за Украиной право на утраченные территории и предоставляет время для подготовки к будущему противостоянию. Подчёркивается, что такая пауза не должна рассматриваться как капитуляция, а скорее как стратегическая передышка для перегруппировки сил.

