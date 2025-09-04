КНДР подтвердила намерение поддерживать Россию в сфере безопасности

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о неизменной поддержке Северной Кореей действий России, направленных на защиту национального суверенитета, территориальной целостности и безопасности.

Данное заявление было сделано в ходе встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и распространено Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Как сообщает агентство, Ким Чен Ын охарактеризовал поддержку России как братский долг и подтвердил приверженность Пхеньяна полному выполнению положений межгосударственного договора между КНДР и РФ.

Ким Чен Ын заявил, что КНДР всегда будет с Россией

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России за защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства, считать это братским долгом и неизменно оставаться преданной выполнению межгосударственного договора КНДР и РФ", - рассказало агентство.

