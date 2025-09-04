Россия ничего не потеряла в конфликте с Украиной. Об этом заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.

По словам Макгрегора, сейчас российская армия находится в своей лучшей форме, чем когда-либо.

В России заявили о возможном изменении мнения Путина о решении конфликта на Украине

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России контролируют почти половину территории превращенного в крепость города Купянска под Харьковом.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук отмечал, что Купянск является пригородом Харькова, который превращен в логистический хаб по снабжению всей харьковской группировки Вооруженных сил Украины.