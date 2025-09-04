Средства ПВО за час отразили атаку БПЛА на российский регион

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за час сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Ростовской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки российского региона была предпринята в период с 23:00 3 сентября до 0:00 4 сентября.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 3 сентября, выпустили по России свыше сотни беспилотников.