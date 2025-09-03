Украина получила более 1 миллиарда долларов от замороженных активов РФ

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Украина получила от Лондона более 1,3 миллиарда долларов от замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время своего визита в Киев. По словам Хили, эти средства были направлены на военную помощь. При этом в пресс-релизе британского Министерства обороны уточнялось, что сумма была потрачена на артиллерийские боеприпасы и ракеты ПВО.

«Более одного миллиарда фунтов стерлингов, полученных за счет замороженных российских активов, было направлено на военную поддержку Украины», — заявил Хили.

Ранее Джон Хили прибыл с необъявленным визитом в Киев.