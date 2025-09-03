Хуситы заявили о ракетной атаке по Западному Иерусалиму

Хуситы заявили о первой ракетной атаке по цели в Западном Иерусалиме, а также атаке беспилотника по Хайфе на севере Израиля.

«Ракетные войска йеменских вооружённых сил провели военную операцию по уничтожению важной и чувствительной цели израильского противника на западе оккупированного Иерусалима с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», — говорится в сообщении.

Также была уничтожена цель в Хайфе.

Ранее представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что их силы нанесли удар по целям в Тель-Авиве с применением двух баллистических ракет.