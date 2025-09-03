Британия направила Украине более $1 млрд доходов от замороженных активов РФ

Великобритания направила Украине более £1 млрд ($1,3 млрд), полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов РФ. Об этом заявил министр обороны Британии Джон Хили, передает РИА Новости. "Более одного миллиарда фунтов стерлингов, полученных за счет замороженных российских активов, было направлено на военную поддержку Украины", - сказал он. Глава минобороны Британии отметил, что данная сумма позволила обеспечить поставку Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и сотен ракет противовоздушной обороны. До этого газета Politico сообщила, что Европейский союз обсуждает планы по переводу замороженных на Западе российских активов в "более рискованные инвестиции" для получения от них большей выгоды, чтобы направить полученные средства на Украину. В Европе на данный момент заморожены более €200 млрд российских активов, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Сами средства пока не конфисковали, однако Брюссель передает Киеву прибыль от активов. По данным немецкой газеты Welt, на сегодняшний день Украина уже получила €10 млрд.