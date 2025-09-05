В российском городе сообщили о взрывах и возгорании

Жители Рязани сообщили о взрывах над городом и возгорании в одном из районов. По данным Telegram-канала Shot, работает система противовоздушной обороны (ПВО), уже было сбито несколько целей.

По словам местных жителей, около 1:15 ночи на южной окраине города раздалось несколько громких взрывов. После этого очевидцы заметили в небе яркое зарево и столб густого черного дыма.

Ранее украинский беспилотник попытался атаковать склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на окраине Луганска. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Ряд украинских каналов заявлял об атаке на нефтебазу вблизи Луганска и сильном возгорании, однако эта информация не подтверждается.