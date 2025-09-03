Стало известно об ударах по Харькову

Серия ударов была нанесена по Харькову, взрывы слышны в нескольких районах города. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Удары нанесены сразу по нескольким районам города», — рассказал каналу местный житель города.

Он добавил, что взрывы были зафиксированы в Немышлянском районе города и на Салтоке.

Помимо этого, удары были нанесены и по области, а целью являются инфраструктура и объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России контролируют почти половину территории превращенного в крепость города Купянска под Харьковом.