В ВСУ надеются усложнить работу ПВО РФ с помощью новых бомб с УМПК (унифицированным модулем планирования и коррекции). Об этом пишет американское издание The War Zone.

© Telegram-канал «Воевода Вещает»

Новые бомбы были созданы по аналогии с российскими и установлены на украинские истребители МиГ-29. Создание таких бомб Украиной было признано попыткой снизить зависимость ВСУ от поставляемого Западом передовоговооружения и модернизировать собственные вооружения. Предполагается, что эти бомбы повысят эффективность украинских атак на передовой.

Дальность удара нового снаряда, по данным украинских СМИ, составляет 60 км, у российского аналога он составляет 74 км.

До этого ВСУ стали использовать модернизированный дрон Shark-M как носитель БПЛА-камикадзе. Предполагается, что на Shark-M были установлены зенитные дроны, то есть дроны, предназначенные для уничтожения или противодействия другим воздушным целям.