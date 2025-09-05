Два военных самолета Венесуэлы пролетели возле корабля ВМС США

CBS: два военных самолёта Венесуэлы пролетели возле корабля ВМС США
Два вооружённых истребителя Венесуэлы F-16 пролетели над американским авианосцем USS Jason Dunham.
Об этом пишет телеканал CBS News, называя данные действия «демонстрацией силы».
При этом, какие действия предпринял авианосец в ответ на пролёт, не сообщается.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил мобилизацию Боливарианской национальной милиции в связи с угрозой со стороны США.
Позже американский президент Дональд Трамп заявил об уничтожении в море 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.
В Венесуэле усомнились в правдивости заявления США об ударе по судну с наркотиками.