Два военных самолета Венесуэлы пролетели возле корабля ВМС США

Два вооружённых истребителя Венесуэлы F-16 пролетели над американским авианосцем USS Jason Dunham.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

Об этом пишет телеканал CBS News, называя данные действия «демонстрацией силы».

При этом, какие действия предпринял авианосец в ответ на пролёт, не сообщается.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил мобилизацию Боливарианской национальной милиции в связи с угрозой со стороны США.

Позже американский президент Дональд Трамп заявил об уничтожении в море 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.

В Венесуэле усомнились в правдивости заявления США об ударе по судну с наркотиками.