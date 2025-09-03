Трамп: США не планируют отказываться от размещения военных в Польше

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует отказываться от размещения своих военных на территории Польши.

«Мы никогда даже не думали о выводе солдат из Польши», — сказал Трамп в Белом доме.

По его словам, Вашингтон думает об этом применительно к другим странам, но не к Польше. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты поддерживают Варшаву и «помогут ей защитить себя».

Ранее экс-президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский пытался втянуть республику в войну с Россией.