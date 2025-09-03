Путин рассказал о желании большинства бойцов СВО

Подавляющее большинство российских бойцов желают, чтобы Россия достигла целей специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал президент страны Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай. Трансляцию пресс-конференции ведет Кремль в Telegram.

© Global look

При этом глава государства подчеркнул, что лучше всего, если цели СВО будут достигнуты мирными средствами. Он напомнил, что россиян неоднократно предлагала направленные на это инициативы.

«Посмотрим, как будет развиваться дальше этот процесс, в том числе и при содействии действующей администрации [США]», — отметил он.

В ходе пресс-конференции Путин также подчеркнул, что Россия наступает по всем направлениям зоны СВО. Однако президент не стал делать прогнозы о дальнейшем развитии боевых действий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин ежедневно общается с бойцами СВО, находящимися на передовой.