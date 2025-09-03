Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет выводить военнослужащих с территории Донбасса, так как он является важной частью обороны ВСУ. Об этом 3 сентября сообщает ТАСС.

«Мы не можем отдавать территорию ни в коем случае. Это очень мощная часть нашей линии обороны. Мы не будем делать такие подарки», — сказал глава киевского режима, добавив, что отказаться от Донбасса не позволяет конституция Украины.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украине придется уступить Донбасс из-за политики Президента России Владимира Путина.

«Президент России Владимир Путин может похвастаться существенным достижением. Почти все понимают, чего не случалось год назад, что им [киевским властям] придется уступить восток страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир», — говорится в материале.

Также агентство отмечает, что российские военнослужащие все активнее продвигаются по всей линии боестолкновения, а на Украине не верят, что Запад поможет в решении конфликта.

«Дела очень плохие»: Зеленский перебросил в Купянск президентскую бригаду

Как писала «Парламентская газета», глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит с участием России, США и Украины состоится. Американский политик также указал, что обеспечивать гарантии безопасности Украине в основном будут страны Европы, в то же время Вашингтон готов им помочь.