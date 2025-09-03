Норвегия объяснила покупку фрегатов

Глава Минобороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что его страна закупила британские фрегаты для «сдерживания России». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

© Wikipedia

По словам Сандвика, целью фрегатов является ограничение выхода России в Атлантику. При этом он уточнил, что боевые корабли должны будут вести охоту за подводными лодками, которые могут представлять опасность для стран НАТО.

«Основной потенциал новых фрегатов — сдерживать Россию от выхода в Северное море и Атлантику с их подводными лодками и Северным флотом, который цел, несмотря на участие в боевых действиях на Украине», — заявил он.

Ранее Норвегия объявила о покупке британских фрегатов на 10 миллиардов фунтов стерлингов.