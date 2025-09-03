Норвегия объяснила покупку фрегатов
Глава Минобороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что его страна закупила британские фрегаты для «сдерживания России». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
По словам Сандвика, целью фрегатов является ограничение выхода России в Атлантику. При этом он уточнил, что боевые корабли должны будут вести охоту за подводными лодками, которые могут представлять опасность для стран НАТО.
«Основной потенциал новых фрегатов — сдерживать Россию от выхода в Северное море и Атлантику с их подводными лодками и Северным флотом, который цел, несмотря на участие в боевых действиях на Украине», — заявил он.
Ранее Норвегия объявила о покупке британских фрегатов на 10 миллиардов фунтов стерлингов.