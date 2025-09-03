Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Владимир Зеленский перебросил под Купянск президентскую оперативную бригаду. Об этом аналитик рассказал в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, такое решение главы киевского режима подтверждает плачевное состояние вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом регионе.

Уже есть данные о том, что Зеленский перебросил под Купянск 1-ю президентскую оперативную бригаду, отметил Матвийчук.

По его словам, это военные, которые участвуют в парадах. В бой пошли уже элитные части, что говорит о том, что дела очень плохи, заключил военный эксперт.

Минобороны России в среду, 3 сентября, опубликовало новые кадры, подтверждающие успехи штурмовых подразделений в Купянске. На видео зафиксированы бойцы с российскими знаменами, появившиеся сразу в нескольких стратегически важных точках города.

Ранее в Госдуме заявили, что из-за поражения украинской армии главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому грозит ликвидация.