Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону провести подготовку к сдерживанию сблизившихся России и Китая. Об этом заявил глава МО страны Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

Хегсет заявил, что слабость прежней администрации сблизила Россию и Китай, назвав это следствием утраты американского лидерства. По его словам, именно поэтому Дональд Трамп поручил готовить армию к перестройке, восстанавливать боевой дух и систему сдерживания.

Глава Пентагона подчеркнул, что США не стремятся к конфликту, однако готовность к нему обеспечивает безопасность граждан. Он добавил, что Вашингтон сохранит военные возможности во всех сферах — от космоса до моря и подводного пространства, отметив, что система «Золотой купол» остается недостижимой для Китая.

— У президента Трампа прекрасные отношения с председателем Си Цзиньпином, и он будет использовать дипломатию в надежде найти пути для совместной работы, — отметил Пит Хегсет в беседе с телеканалом.

Ранее американские СМИ заявили, что президент РФ Владимир Путин передал Белому дому своеобразный сигнал, появившись на саммите ШОС с премьером Индии Нарендрой Моди. На саммите также присутствовал председатель Китая Си Цзиньпин, который вместе с Путиным и Моди обменивался дружескими жестами. Такое поведение, по мнению журналистов, продемонстрировало готовность противостоять давлению со стороны США.