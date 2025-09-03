Главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому грозит ликвидация из-за поражений украинской армии. Как сообщает News.ru, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, ликвидировать Сырского могут из-за опыта с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным — оказавшись на посту посла Украины в Лондоне он «обнаружил в себе политические амбиции».

«Уверен, что в Киеве теперь учтут предыдущие ошибки и вслед за отставкой Сырского может последовать его физическая ликвидация. Из могилы он точно не сможет претендовать на кресло своего начальника», — заявил Журавлев.

По мнению парламентария, Киев хочет переложить на кого-нибудь ответственность за разгром украинской армии, в том числе и в Курской области. Зеленский же должен в этой ситуации «остаться чистеньким» — для того, чтобы «красоваться перед западными лидерами».