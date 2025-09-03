Генерал объяснил, куда исчезают мобилизованные бойцы ВСУ

Бойцы украинской армии бегут буквально на следующий день после мобилизации. Как сообщает News.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, причиной этому служат активные удары по дальним территориям Украины, где ведется подготовка мобилизованных — это оказывает огромное психологическое давление.

«Не исключено, что после таких ударов или когда начинается подсчет погибших, раненых, часть людей пропадает бесследно. Некоторые, действительно, бегут как крысы с тонущего корабля, спасая свои шкуры. Их силой мобилизуют там, и не все они готовы умереть за желто-блакитный флаг своей родины», — сказал Попов.

Генерал-майор добавил, что на линии соприкосновения сейчас идут интенсивные бои, а российские военные проводят прорывные наступления. Это тоже оказывает морально-психологическое давление на украинских военных, что отражается на их дисциплине — по возможности они дезертируют, иногда под видом больных и раненых.