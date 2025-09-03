ВСУ разместили подразделения иностранных наемников вдоль всей линии боевого соприкосновения в ДНР, заявил в интервью ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский.

По его словам, Киев разместил вдоль линии фронта подразделения иностранных наемников. Речь идет о целых интернациональных соединениях, поделился подробностями Кимаковский.

Подразделения иностранных наемников вооруженных сил Украины были зафиксированы на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, а также на Красноармейском, Константиновском и Краснолиманском направлениях. По информации советника главы ДНР, Киев начал перебрасывать их в направлении Харьковской области.