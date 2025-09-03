Китай отправил «привет Америке» на параде в Пекине

Китай представил новые беспилотные разработки, продемонстрировав рост военного потенциала на фоне обострения вопроса Тайваня. Об этом рассказал «Взгляд» военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, в рамках недавнего парада в Пекине зрителям показали три типа дронов: сухопутные, морские и воздушные.

«Китай достаточно далеко продвинулся в развитии беспилотия. Не стоит забывать, что те же дроны Mavic — это китайская разработка», — отметил он.

Среди новинок оказался беспилотник FH-97A «Фэйхун», способный управлять «стаей» мелких дронов или сопровождать истребители J-20. Аппарат оснащен реактивным двигателем и предназначен прежде всего для подавления ПВО с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Кроме того, он может выполнять разведку и предупреждать о ракетных атаках.

Еще одна разработка — ударный дрон GJ-11 Sharp Sword («Острый меч»), практически незаметный для радаров.

«Он предназначен в основном для ударных миссий. Дрон имеет скорость порядка 1000 километров в час и может нести ракеты PL-15, а также корректируемые 500-килограммовые бомбы», — пояснил Кнутов.

Особый интерес вызвали морские беспилотные системы, включая подводный аппарат AJX002. По словам эксперта, внешне он напоминает российскую ядерную торпеду «Посейдон».

«Это огромная торпеда длиной 20 метров и диаметром полтора метра. <...> Допускаю, что там применяются водометные двигатели, которые обеспечивают ему скорость порядка 190 километров в час на глубине один километр», — уточнил аналитик. В Китае этот дрон называют «приветом Америке», добавил он.

Также Пекин показал наземных роботов — от транспортных систем для доставки боеприпасов до «робособак». Эти технологии, как отметил Кнутов, демонстрируют стремление Китая укреплять свои военные возможности во всех сферах.

«Вопрос Тайваня встает все острее. Мы видим, как Штаты уходят из Европы в Тихоокеанский регион, и идет достаточно серьезная подготовка к конфликту. Китай показал, что он готов вести боевые действия, если возникнет необходимость, и в состоянии одержать победу», – подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что в Пекине на площади Тяньаньмэнь во время военного парада показали новую бронетехнику, лазерное оружие и ракеты, которые могут сыграть ведущую роль в возможном конфликте с США.